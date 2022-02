Sanremo 2022, dg Costa Crociere: "Nostra presenza messaggio ottimismo con pensiero a Concordia" - Video

"Il pensiero a quei giorni (della tragedia della Costa Concordia, ndr.) c’è sempre, così come, per quello che abbiam potuto, la vicinanza alle vittime e a chi ha sofferto". Lo dice all'Adnkronos Mario Zanetti, direttore generale Costa Crociere, a bordo della Costa Toscana. "Da quell'evento abbiamo continuato a lavorare per un futuro che sia sempre più focalizzato a sostenibilità, responsabilità sociale e innovazione - spiega - e oggi siamo qui anche come passo fondamentale per quel futuro, essere a un festival così importante in un momento storicamente importante come quella che si spera sia un'uscita dalla pandemia. E un messaggio che vogliamo lanciare verso un futuro di ottimismo e di una ripresa verso una crescita sostenibile e continuativa". (dall'inviata Silvia Mancinelli).