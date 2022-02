Sanremo 2022 e Zalone virologo, Galli: "Ha colto sentimento stanchezza degli italiani"

Checco Zalone, con la canzone 'Pandemia ora che vai via', cantata a Sanremo 2022, "ha colto il sentimento di stanchezza degli italiani". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, commentando l'esibizione di ieri sera con cui l'attore e showman ha ironizzato sui virologi in tv. "Zalone ha fatto delle cose che definire divertentissime è poco, penso alla canzone 'La Vacinada'. Immagino che ieri abbia voluto raccogliere un sentimento generale degli italiani che non ne possono più della pandemia. Sorrido e basta, non starei a farci dei castelli di carta sopra", ha affermato.