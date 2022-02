Sanremo 2022, FantaSanremo e festival "tempesta perfetta"

"È stata la tempesta perfetta. Una combinazione di eventi che ha fatto volare il FantaSanremo ed ha fatto bene anche al festival". Giacomo Piccinini, uno degli inventori del FantaSanremo, sintetizza così all'Adnkronos il bilancio di una settimana festivaliera senza precedenti.

In una pausa di 'Domenica In', dove la 'zia Mara' l'ha voluto in prima fila insieme all'ormai mitico Papalina (il soprannome del barman del locale marchigiano dove tutto è nato, che pronunciato all'Ariston dava 50 punti di bonus), Piccinini spiega: "Il FantaFestival esiste da anni ma quest'anno, con gli artisti schierati da Amadeus per il suo terzo festival, è successo qualcosa di inimmaginabile. Ce ne siamo accorti quando le iscrizioni, che si sono chiuse il giorno prima dell'inizio del festival, sono arrivate a 500.000, contro le 50.000 dell'anno scorso".

"Sicuramente - dice Piccinini - l'aver portato al festival tanti artisti della generazione Z o millennials ma anche artisti molto più maturi che però hanno grande confidenza con il mondo social, come Gianni Morandi, ha fatto sì che, quando alcuni di loro, tra i primi Michele Bravi e Emma, hanno cominciato ad annunciare che sarebbero stati parte attiva nel gioco, si è creato un effetto booster su tutto. Altri hanno aderito e la cosa è montata. Poi le azioni da 'bonus' (pronunciare parole, fare flessioni, regalare fiori) degli artisti sul palco dell'Ariston sono andate in onda e lì il moltiplicatore è diventato inarrestabile. Con le fanbase degli artisti in campo. E Amadeus, da grandissimo trend setter, non solo non ha richiamato all'ordine gli artisti limitandone la possibilità di compiere gesti irrituali ma è stato al gioco, è questa è stata la ciliegina sulla torta".

"Molti ragazzi hanno trovato il festival più divertente e meno ingessato e quelli che stavano giocando al FantaSanremo hanno seguito ogni singola esibizione per controllare quello che succedeva. Molti cantanti ci hanno ringraziato anche per l'effeetto che il gioco ha avuto sull'allentamento della tensione della gara", ha aggiunto Piccinini.