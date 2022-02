Sanremo 2022, Ferilli show: "Stasera 3 di notte, corsi di sopravvivenza"

"Grandi risultati finora, poi magari" oggi "non faremo un c..."

Sabrina Ferilli si prepara a vivere da conduttrice al fianco di Amadeus la serata finale di Sanremo 2022 Lo show dell'attrice romana comincia in conferenza stampa. "Arriveremo alle tre di notte, faremo corsi di sopravvivenza", ironizza l'attrice romana. "Sono davvero contenta e applaudo a questo grande successo, da 'esterna' - riferendosi agli ascolti delle precedenti serate -. Bisogna essere contenti quando le cose funzionano, quando si riesce a colpire il bersaglio e fare 100: dovrebbe unirci tutti perché il risultato buono per l'azienda pubblica come la Rai è un risultato per tutti. Poi, magari, stasera non faremo un c...".

Il Festival arriva al traguardo schivando il covid, tra misure d'emergenza e protocolli. L'attrice in conferenza è alle prese con la mascherina 'metti e togli' e i separatori in plexiglas. Alla fine allarga le braccia ed esclama, nel suo romanesco verace: "Se poi s'ammalamo tutti, che ce frega? Oramai 'Sanremo' sarà finito, vorrà dì che ce ricoveranno tutti in gruppo...".

"Non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo...", aggiunge. Magari, al prossimo scudetto della Roma? "Ma c'è il rischio - risponde al cronista di fede giallorossa - che quando accadrà, la 'impalcatura' non reggerà più!".

L'attrice interviene tra una domanda e l'altra, tra complimenti all'inviata di Radio Esercito ("Merita un applauso... io vivrei in una caserma!") e battute sulla scaletta extralarge del Festival: "Gianni Morandi è ancora in vita? Lo avete fatto esibire alle 2 di notte...".