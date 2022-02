Sanremo 2022, Iva Zanicchi chiarisce: "Con Drusilla solo equivoco"

"Io e Drusilla siamo amiche da anni, non può esserci nulla tra me e lei". Iva Zanicchi chiarisce così i toni dello scambio di battute sul palco di Sanremo 2022 con Drusilla Foer, prima di esibirsi nella terza serata del Festival. "Lei ha qualcosa in più di me", ha detto la cantante. "Sì, sono colta", la replica della terza madrina del la kermesse."E' stato solo un equivoco. Se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa mattina... c'è troppa stima e affetto", aggiunge Zanicchi.

"Io e lei siamo amiche - sottolinea ancorala cantante in una conferenza stampa via zoom - anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: 'o grulla, non ti si sentiva il microfono'. Questo perché sono io che ho detto a lei: 'tu sei colta e intelligente'. Non si è sentito che l'ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei. E' stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c'è assolutamente nulla", conclude.