Sanremo 2022, la dichiarazione di Achille Lauro a Loredana Bertè

Finale con dichiarazione di Achille Lauro a Loredana Bertè per l'intenso duetto che i due hanno proposto sulle note di 'Sei bellissima' nella quarta serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover.

Alla fine dell'esecuzione, Lauro ha chiesto ad Amadeus di leggere un biglietto dedicato a Loredana: "Che strano uomo sono io incapace di chiedere scusa perché confonde il perdono con la vergogna, che strano uomo sono io che ti chiama pagliaccio perché pensa di dover combattere ciò che non riesce a raggiungere, che strano uomo sono io, capace solo di dire 'sei bellissima', perché ancora ha paura di riconoscere il tuo valore. Stasera, 'per i tuoi occhi ancora', chiedo scusa e vado via", ha detto Amadeus mentre Lauro si è inchinato a fare il baciamano a Loredana.