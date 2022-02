Sanremo 2022, Mahmood e Blanco vincono anche sui social

Picco assoluto di citazioni in rete: 1,5 milioni per la serata finale di #Sanremo2022 e quasi 900 mila tweet in qualche ora. È lo studio di rete condotto da Helene Pacitto Ceo di Identità Digitale per AdnKronos. Vincitori della serata e del Festival Mamhood e Blanco che registrano 130 mila tweet scalando la vetta della tendenza di twitter, oltre 600 mila citazioni in rete ed un sentiment positivo del 40%. Nel complesso l’edizione 2022 del Festival di Sanremo è stata molto social e ha coinvolto una ampia fascia di generazione, per il 42,2% tra i 18 e 24 anni, per il 48,3% tra i 25 e i 34 e per l’8,3% tra i 35 e 44 anni. Un pubblico social prevalentemente femminile per il 62%. Su scala mondiale registriamo utenti per l’85% localizzati in Italia, per il 3,9% negli Stati Uniti, per il 2% in Spagna, per l’1,8% in India, per l’1,3% in Gran Bretagna, 0,5% Argentina e 0,4% Brasile.

Sabrina Ferilli, ospite di Amadeus, incanta con il suo “non” monologo in cui trasversalmente parla dei problemi più comuni e dei temi più caldi ma senza entrare troppo nel merito e concludendo con un elogio alla leggerezza da non confondersi con la superficialità. I social si sono scatenati con un indice di apprezzamento del 50,3% ed oltre 90 mila citazioni in rete. Ha conquistato l’Ariston, il pubblico da casa ed i follower. Il tweet di Fiorella Mannoia a suo favore ha registrato oltre 11 mila like e 800 condivisioni. Per Elisa quasi 100 mila menzioni in rete, un sentiment positivo del 31%. Al termine della serata e più precisamente alle 3:30 di mattina ha pubblicato un tweet con un video che in qualche ora ha già fatto 75 mila visualizzazioni e 10 mila like. Per Gianni Morandi, classificato al terzo posto dal Festival di Sanremo 2022 la rete ne ha parlato citandolo per circa 70 mila volte con un sentiment positivo del 30,1%.

TikTok trionfa come social più usato degli influencer di rete e tra i più attivi della serata, correlati a #Sanremo2022 troviamo in prima posizione Matteo Stanga, su TikTok con un divertente video di ansia da prestazione di un cantante prima di salire sul palco, che ha realizzato 130 mila like e 600 condivisioni. A seguire Lollobarollo con i suoi 525 mila follower e inaspettatamente una clip video dell’AC Milan – official profile. La quarta posizione invece si sposta su Twitter con il tweet dell’account Eurovision Song Contest che annuncia la vittoria di Mamhood e Blanco dando già l’appuntamento al 10/14 maggio 2022. E da Youtube, si riconfermano i The Jackal.

“Sono state complessivamente quasi 7 milioni le citazioni di Sanremo2022, è un dato incredibile ed esteso a tutto il territorio nazionale – commenta Helene Pacitto, Ceo di Identità Digitale – abbiamo inoltre constatato che il Festival è stato commentato in gran parte del mondo. Quest’anno il 'Fantasanremo', ha contribuito molto a scatenare i social ed è stato protagonista di queste cinque serate. Le parole 'papalina' e 'zia mara' sono state complessivamente citate in rete quasi 1,5 mln di volte e tutte le azioni dei cantanti che hanno partecipato a questa gara parallela per acquisire bonus e punteggi hanno veramente divertito tanto il pubblico da casa che si è riversato in modo simpatico sui social. Penso – conclude Pacitto – che per la prossima edizione si può lavorare ad un progetto più ampio e coinvolgente del pubblico sulla rete anche per il fantasanremo, oggi l’innovazione digitale ci permette di misurare ed analizzare le performance e il web con estrema precisione e questo sicuramente potrebbe essere un nuovo inizio anche per altre realtà televisive”.