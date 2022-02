Sanremo 2022, malore per Mahmood prima di cantare: cosa è successo

Malore per Mahmood prima dell'esibizione nella quarta serata di Sanremo 2022. Ma cosa è successo? "Ieri sera sono uscito con un giubbotto che un po’ mi scopriva la pancia e mi è venuta una mezza congestione. Sono stato un po’ male in hotel prima di andare a cantare. Ho preso un po’ di freddo, ma poi mi è passata", chiarisce l'artista aggiungendo: "Un basso in mezzo a tanti alti" di questa esperienza" ha detto nel corso della conferenza stampa di questa mattina, iniziata con Blanco che annunciava scherzosamente: "Mahmood è vivo!"

"Leggendo gli articoli che stavano uscendo - interviene Blanco - pensavo fosse morto e sono andato a vedere". "Sono i bassi di salute, c’è tutta l’ansia, l’angoscia, ma grazie a Dio c’è questo ragazzino - continua Alessandro Mahmood, riferendosi a Riccardo ‘Blanco’ - che mi sostiene un sacco e mi diceva ‘vedrai che andrà tutto bene’. Alla fine i bassi non sono così bassi".

"Questo Sanremo è pieno di alti e bassi al livello umorale e di energia, ci sono successe cose che mai avremmo immaginato - spiega ancora l'artista - Così come il pezzo, arrivato nella global e tutti questi risultati incredibili. Siamo veramente un po' sotto choc e credo che realizzeremo meglio quando torneremo a casa".

"Sono molto felice - continua Mahmood - Questa esperienza con Ricky mi sta insegnando un sacco di cose, anche a livello di come stare sul palco ed essere sempre un pelo più imprevedibile del solito: è stata proprio un training per me questa settimana". "Ale mi ha dato la tranquillità sul palco che da solo non avrei avuto - interviene Blanco - E poi sono felice perché ho baciato Amadeus".

"Gianni Morandi ha spaccato, lui e Jovanotti sono mostri sacri, dire che a Morandi serve una mano è una cazzata, ha vinto l'esibizione perché è stata figa", hanno commentato poi i due cantanti aggiungendo: "Non pensiamo alla classifica, ci sono tantissimi altri artisti di cui siamo fan e abbiamo una stima immensa. Ci fa strano e speriamo solo di non deludere chi ci sta dando tanto amore. Stasera ci sarà anche una sorpresina".