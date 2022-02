Sanremo 2022, a Morandi-Jovanotti la serata cover. Mahmood e Blanco sempre primi

Gianni Morandi, con il non indifferente apporto di Jovanotti, vince la serata di Sanremo 2022 dedicata alle cover. La loro medley frmata da due successi di Morandi - 'Occhi di ragazza' e 'Un mondo d'amore' - e due di Jovanotti - 'Ragazzo fortunato' e 'Penso positivo' - ha ottenuto il voto più alto. Al secondo posto la coppia formata da Mahmood e Blanco che ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, 'Il cielo in una stanza'. Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a 'What a feeling' dalla colonna sonora del film musicale 'Flashdance'.

La serata modifica ma non stravolge la classifica del Festival. In testa rimane il duo formato da Mahmood e Blanco; ma al secondo posto sale Gianni Morandi, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Elisa.

Queste in ordine le altre posizioni, dalla quarta all'ultima: Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achille Lauro, Matteo Romano, Danger D'Amico, Aka7even, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.