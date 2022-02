Sanremo 2022, stasera maratona con tutti i 25 cantanti big: la scaletta

Giusy Ferreri apre la scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2022. La lista dei cantanti si chiude con. Stasera sono in programma le esibizioni di tutti i 25 cantanti big per quella che si annuncia come una vera e propria maratona musicale. Questo l'ordine degli interpreti nella terza serata del Festival: Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Aka 7even, Massimo Ranieri, Dargen D’Amico, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Michele Bravi, Rkomi, Mahmood & Blanco, Gianni Morandi, Tananai, Elisa, La Rappresentante di Lista, Iva Zanicchi, Achille Lauro, Matteo Romano, Ana Mena, Sangiovanni, Emma, Yuman, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi, Noemi.