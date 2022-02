Sanremo 2022, trionfa FantaSanremo sul palco: Amadeus sta al gioco

Sangiovanni che convince Amadeus a gridare con lui "FantaSanremo e Papalina", Donatella Rettore che grida "Amedeo" e "Papalina", Aka7even che manda un saluto "a Zia Mara", Iva Zanicchi, Le Vibrazione e Highsnob e Hu che gridano la parole d'ordine sul palco. La seconda serata di Sanremo 2022 ha definitivamente consacrato la FantaSanremo mania tra i cantanti in gara.

Già nella prima serara, da Gianni Morandi a Michele Bravi e Dargen D'Amico, tanti artisti erano stati al gioco, con l'eterno ragazzo che aveva lasciato il palco gridando "FantaSanremo" e Bravi che aveva aggiunto anche "Papalina" (la parola d'ordine legata al soprannome del bar marchigiano dove il gioco è nato e che regala ben 50 punti a chi la pronuncia sul palco). Questi gesti non li avranno capiti tutti gli oltre 10 milioni di spettatori incollati al festival su Rai1 ma certo li hanno notati in parecchi, visto che le iscrizioni al gioco, che ricalca il concetto del FantaCalcio applicato alla gara sanremese, si sono chiuse con la incredibile cifra di 500.000 squadre formate.

Dopo la seconda serata sul podio dei bonus ottenuti sul palco ci sono Aka7even con 145 punti (che ha inanellato ben 9 azioni da bonus sul palco, compreso il saluto alla zia Mara, che vale 20 punti) ax aequo con Higsnob e Hu. Ma in seconda posizione resiste Michele Bravi anche se non si è esibito (ma nella prima serata era stato il più bravo a cumulare azioni da bonus) e in terza posizione entra Sangiovanni.

Nella prima serata si era distinto anche Achille Lauro con 75 punti (20 dei quali ottenuti, come prevede il rigidissimo regolamento, con la "scapezzolata", ovvero i capezzoli visibili). "È evidente che i cantanti, come ha fatto per primo Michele Bravi, si sono studiati a perfezione il regolamento e hanno messo in campo tutto quello che serviva per ottenere bonus: outfit monocromo (10 punti), fantasia floreale (10 punti), ringraziamento pubblico (5 punti), ringraziamento orchestra (10 punti), dire 'FantaSanremo' sul palco (25 punti), dire 'Papalina' sul palco (50 punti). Bravi è stato l'apripista per altri. Quello che ci ha detto nei giorni scorsi evidentemente è vero: ci tiene più a vincere il FantaSanremo che il festival!", ha raccontato all'Adnkronos Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del gioco.

Il FantaSanremo ha anche la Var per gli episodi dubbi. "Stamattina siamo alle prese con il caso Irama: per la sua maglia a rete gli abbiamo assegnato la 'scapezzolata' ma non l'ombelico scoperto ma di fronte ad alcune contestazioni social, verificheremo se l'ombelico era visibile nei buchi della maglia", ha aggiunto. "ma la soddisfazione più grande ieri è stato sentire il diretto artistico e conduttore della kermesse pronuncia il nome del FantaSanremo e Papalina", ha sottolineato. Come tutti i giochi che si rispettino, anche il FantaSanremo è preso molto seriamente dai protagonisti: "Morandi ci ha scritto in privato su Instagram: 'ho anche battuto il cinque ad Amadeus, datemi altri 15 punti'", ha raccontato Piccinini.