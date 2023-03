Sanremo 2023, Al Bano: ''Bene Amadeus, ricordare vittime Foibe è atto doveroso''

''Ricordare le vittime delle Foibe è un atto doveroso. Sono contento che Amadeus abbia scelto la platea di Sanremo per farlo perché il festival non è fatto solo di canzoni''. Così Al Bano all’Adnkronos poco dopo l’annuncio di Amadeus che ai giornalisti ha dichiarato che Sanremo 2023 dedicherà questa sera uno spazio alle Foibe, in occasione del Giorno del Ricordo, anche in relazione alle tante richieste arrivate da esponenti della maggioranza di governo. ''Non bisogno dimenticare le vittime di quella tragedia che resta sempre in vita attraverso i loro parenti e attraverso i filmati''. In merito alle alle numerose accuse, tra cui quella di Vittorio Sgarbi, che commentando la prima serata del festival di Sanremo con l'Adnkronos aveva affermato che ''non si può continuare con i vari Benigni, Mattarella, Ferragni, Morandi - aveva detto il sottosegretario alla cultura - tutte espressioni dell'ideologia di sinistra, tutti esponenti dell’area del Pd''', Al Bano replica: ''Sanremo troppo di sinistra? Ma quando mai! Sanremo è come una chiesa: accoglie tutti''.

(di Alisa Toaff)