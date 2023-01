Sanremo 2023, Al Bano tra gli ospiti? Lui non nega: "Vediamo se riesco ad esserci"

"Stiamo a vedere cosa succederà, ancora non c'è nulla ma vediamo". Poi sulla vicenda Madame: "Una bella botta di pubblicità per lei"

"Vediamo se riesco ad esserci. Per me Sanremo rappresenta più di quanto abbia mai detto, e rischio di essere l'uomo che ne ha fatto più in assoluto". A non escludere una sua partecipazione come ospite a Sanremo 2023 è Al Bano che, in un'intervista con l'Adnkronos, rivela che ci sono stati degli 'avvicinamenti' relativi ad una sua presenza sul palco dell'Ariston, ma ancora nulla di ufficiale. "Stiamo a vedere cosa succederà, ancora non c'è nulla ma vediamo", dice sibillino l'artista di Cellino San Marco.

Che ci tiene a ricordare quanto la kermesse ligure sia stata per lui importante fin dalla prima giovinezza. "Per me, per noi del profondo Sud, Sanremo rappresentava il Natale pagano - dice ancora Al Bano - I regali musicali più belli arrivavano da lì e ci tenevano compagnia nella desolazione di un Sud allegro quanto vuoi, ma povero e abbandonato".

"Il riscatto del grande Domenico Modugno a Sanremo l'ha detta lunga - prosegue - e basta vedere cosa è successo con i Maneskin e il loro successo nel mondo per capire l'importanza di questa manifestazione".

Poi, riguardo alle polemiche esplose sulla partecipazione a Sanremo di Madame dopo la notizia che l'artista vicentina risulta indagata per falso ideologico in merito al green pass, Al Bano commenta: "La vicenda di Madame e del green pass? Una bella botta di pubblicità per lei. L'importante è che porti una bella canzone perché in quella manifestazione la canzone è la cosa più importante, e conta più del personaggio".