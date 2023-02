Sanremo 2023, al Comune offerta per 'scippare' Festival alla Rai. L'assessore: "Valuteremo"

È arrivata al Comune di Sanremo un’offerta non della Rai per organizzare e gestire il Festival di Sanremo a partire dal prossimo anno. L’ha confermato Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo alla domanda di Pinuccio di Rai Scoglio 24, intervenuto oggi direttamente nella conferenza stampa ufficiale del festival.

"La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento", ha detto Faraldi.

Dopo 73 edizioni, quindi, "il Festival della canzone italiana potrebbe non essere più trasmesso dalla Rai", ha sottolineato Pinuccio, ricordando che la convenzione tra Rai e Comune di Sanremo "è in scadenza il prossimo dicembre" e che "una recente sentenza del Tar sollecitata da Afi (Associazione Fonografici Italiani) apre la strada verso il bando pubblico". Al Comune senz'altro non dispiacerà questo corteggiamento da più parti, che potrebbe portare ad un innalzamento degli introiti.