Sanremo 2023, Amadeus e Coletta: "Su Madame presunzione innocenza"

Sulla partecipazione di Madame al Festival di Sanremo 2023, "restano le considerazioni fatte due giorni fa". Amadeus, in qualità di direttore artistico, ribadisce - durante la presentazione del programma 'L'anno che verrà' per la sera e la notte del Capodanno su Rai1 - la 'posizione di attesa' rispetto alla artista, indagata per i modi in cui avrebbe ottenuto il green pass legato alla pandemia per il Covid. Posizione ora confermata ufficialmente anche da Stefano Coletta nel suo ruolo di direttore del Prime Time Rai.

"La posizione del direttore artistico e della Rai, davanti a una situazione giuridica in corso, è sempre che la giustizia compia il suo percorso - afferma Coletta - Madame è solo indagata e c'è dunque anche per lei una presunzione di innocenza. Lasciamo fare il suo lavoro alla magistratura".

(di Enzo Bonaiuto)