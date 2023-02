Sanremo 2023, Amadeus: ecco perché Rosa Chemical canta alla fine

Non c'è nessuna scelta strategica, dovuta alle polemiche scatenate in merito ai contenuti 'gender fluid', nella decisione di far cantare Rosa Chemical come terzultimo nella seconda serata della gara di Sanremo 2023. Ad assicurarlo è Amadeus, sollecitato dalle domande dei giornalisti. "Devo distribuire i cantanti assicurando un'attenzione sempre alta televisivamente parlando", spiega il conduttore, scandendo che nelle esibizioni vige il principio dell'alternanza: "Rosa Chemical giovedì sarà invece tra i primi", dice Amadeus.