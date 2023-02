Sanremo 2023, Amadeus: "In contatto con staff Zelensky per modalità suo intervento"

"Proprio in queste ore siamo in contatto con lo staff di Zelensky per decidere insieme al presidente le modalità del suo intervento al Festival". Lo ha detto il conduttore del Festival di Sanremo 2023 Amadeus, ospite stasera di Bruno Vespa a 'Porta a Porta' in collegamento dall'Ariston. Il conduttore ha spiegato le modalità con le quali sta affrontando il 'nodo' legato all'intervento videoregistrato del presidente dell'Ucraina al Festival, dopo le polemiche scatenatesi in questi giorni.

Quanto alle serate della kermesse, Amadeus ha ribadito che "Gino Paoli sarà presente sabato sera, e sempre sabato sera ci sarà una sorpresa con la presenza di una grande donna" è l'anticipazione data a 'Porta a Porta'.

"Fiorello al Festival? Conosce perfettamente il palco, la città di Sanremo, l'albergo dove alloggiamo... magari! Giuro che non lo so. Io la stanza la tengo sempre, la tengo vuota, non si sa mai nella vita. Lui lo sa" ha poi commentato Amadeus riguardo all'ipotesi di Fiorello al Festival. Il conduttore non ha svelato se l'amico 'Ciuri' ci sarà, lasciando però aperta la possibilità che lo showman sbarchi 'a sorpresa' nella riviera dei fiori.

E sulla decisione di Mediaset, dopo 15 anni, di opporre una controprogrammazione al Festival di Sanremo, ha osservato: "Ognuno a casa propria fa ciò che desidera. Non mi preoccupo di questo, io faccio il Festival senza pensare che devi battere un record precedente". "L'obiettivo - ha spiegato Amadeus - è fare dei festival che piacciano al pubblico, vincenti dal punto di vista musicale".

"Mi auguro che le canzoni facciano tanti dischi d'oro e di platino. Questo è il mio obiettivo, non certamente quello di pensare o preoccuparmi di chi fa il nostro stesso lavoro e giustamente nella propria azienda continua a farlo", ha concluso.