Sanremo 2023, Amadeus: "Se mi mandano via, vado. Tutti sono esonerabili"

Dopo le polemiche sul festival di Sanremo 2023, "se mi mandano via, vado via. Che devo fare?". Amadeus risponde così a chi gli chiede se si aspetti che gli chiedano di lasciare la direzione artistica del festival, già assegnatagli lo scorso anno anche per il 2024. "Sono consapevole - aggiunge - che qualsiasi allenatore è esonerabile. Con il 15-20% di share in meno sarei giustamente esonerato". Per questo, continua, "devo sempre essere molto convinto di quello che faccio. Perché se devo sbagliare, devo poter dire ho sbagliato con le mie idee e non con le idee o le imposizioni di qualcun altro", dice. E tornando sulle polemiche relative all'esibizione di Rosa Chemical ieri all'Ariston aggiunge: "Come ho già detto, ciò che accade sul palco non è preventivabile, rientra in una totale libertà che fa parte di una diretta e al momento opportuno ci si affida al buon senso di tutti. Capisco che qualcuno si possa turbare ma non era volontà di nessuno di noi turbare nessuno a casa".