“Domani avremo una risposta dall’ambasciatore: siamo in contatto e capiremo esattamente cosa succederà”. Lo ha detto il conduttore del Festival di Sanremo 2023 Amadeus nel corso del collegamento con Fabio Fazio a ‘Che Tempo Che Fa’, in merito all’intervento in video al festival del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, previsto per la serata finale di sabato 11 febbraio.