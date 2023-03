Sanremo 2023, anche per Romina Carrisi è stato 'il festival dell'amore'

Oltre al trionfo di Al Bano sul palco dell'Ariston al fianco di Massimo Ranieri e Gianni Morandi, in un inedito trio di ugole inossidabili, c'è un'altra Carrisi che ha spiccato nel racconto di Sanremo 2023: Romina Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power, 'Affetto Stabile' del programma 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone, a Sanremo 2023 ha abbandona lo studio per agire il suo ruolo di 'Romina Vagante' in diretta da ogni location del festival, portando in diretta su Rai1 anche gli ospiti più difficili. Romina è sembrata particolarmente brillante e spigliata, sarà perché alla regia delle esterne del programma c'è la squadra del ferratissimo Stefano Rastelli, personaggio ben noto a chiunque si intenda di 'dietro le quinte' della tv italiana, che da qualche tempo è anche il fidanzato di Romina. Anche per loro vale lo slogan coniato da Rosa Chemical: "è stato il festival dell'amore".