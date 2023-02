Sanremo 2023, Articolo 31: "Condividiamo opinioni Fedez"

"Fedez ha espresso un'opinione, peraltro condivisa dal sottoscritto. Bisogna che tutti imparino cosa è il rap". A dirlo sono gli Articolo 31 alla loro conferenza stampa sanremese, commentando la performance di Fedez ieri durante il festival di Sanremo.

"Non ha nemmeno detto cose che non possano essere condivise da tutti -incalzano gli Articolo 31- sono verità accettate, non ha detto nulla di strano. Ha fatto quello che fa il rap, dire le cose anche in modo dirompente".

Libertà di espressione per Fedez da parte della Rai e 'controllo' sul discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky? "Zelensky non fa rap, Fedez fa musica, la musica è arte e va lasciata libera. Dobbiamo distinguere le due cose", rispondono gli Articolo 31, sollecitati in conferenza stampa dalle domande dei giornalisti. "Noi non ci occupiamo di politica ma di musica, se Zelensky fosse venuto a proporre una canzone non avrebbe dovuto essere valutato da nessuno".

E su Zelensky e la guerra, il duo sottolinea: "Gli Articolo 31 sono totalmente a favore della pace, quello che vorremmo sarebbe l'impegno di tutti per una descalation con l'impegno di tutti da entrambe le parti".