Sanremo 2023, Blanco distrugge i fiori sul palco: fischi dal pubblico

Blanco si è reso protagonista di un 'siparietto' carico di tensione sul palco di Sanremo 2023. Durante l'esibizione del suo brano 'L'isola delle rose', l'artista ha risentito di alcuni problemi tecnici, e non riuscendo a sentirsi in cuffia ha avuto delle difficoltà ad eseguire il suo brano. Per sfogare la sua frustrazione ha afferrato delle griglie con dei fiori sul palco, lanciandole in aria e distruggendole. Il pubblico ha cominciato a fischiarlo, e il cantante ha provato a giustificarsi: "Non sentivo la mia voce in cuffia e allora ho voluto divertirmi comunque", ha detto Blanco, senza riuscire però a placare gli animi della platea che ha continuato a fischiarlo. Amadeus lo ha allora invitato a tornare per esibirsi di nuovo. "Capita", ha detto il conduttore nel tentativo si smorzare la tensione.