Sanremo 2023, chi è Mr. Rain: il rapper vola sul palco e negli stream

Un Festival da incorniciare. Le prime 3 serate di Sanremo 2023 fanno volare Mr. Rain, che all'Ariston si presenta con il brano Supereroi. Mattia Balardi, questo il nome dell'artista, sta vivendo una settimana di successo tra palco e streaming. Il 31enne di Desenzano del Garda è sulla scena da oltre un decennio. Nel 2013, con il rapper Osso, ha superato le selezioni per X Factor prima di abbandonare la trasmissione. Da allora, sono arrivati 4 album in studio (Memories nel 2015, Butterfly Effect nel 2018, Petrichor nel 2021 e Fragile nel 2022). Diversi i brani che hanno centrato il bersaglio: Carillon è stato doppio disco di platino Fimi, Supereroe è stato certificato disco d'oro come La Somma. In totale, 13 dischi di platino e 5 d'oro.

Ora, in attesa di concludere l'avventura a Sanremo 2023, Mr. Rain si gode i numeri straordinari negli stream. Il reel della sua esibizione è il più visto con quasi 9 milioni di visualizzazioni nell'Instagram di Sanremo. Il suo 'Supereroi' è secondo tra i brani di Sanremo su ITunes e su Spotify dietro a 'Due vite' di Mengoni. E, come se non bastasse, ha guidato la classifica del FantaSanremo nella prima serata.

"Sono incredulo e commosso davanti a questi risultati - ha detto all'Adnkronos - sono davvero felice che la mia canzone sia piaciuta a tante persone che mi stanno dimostrando tantissimo affetto. Era il mio obiettivo per questa mia prima volta al Festival: ‘Supereroi’ per me ha già vinto, grazie davvero a tutti", dice l'artista che in gara porta un brano sull'importanza di chiedere aiuto quando si attraversano momenti difficili, come è capitato a lui, che ha combattuto durante la pandemia una brutta depressione".