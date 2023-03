Sanremo 2023, Egonu come Ferragni: "'Sboomera' Amadeus"

Un selfie in diretta, posizionata in mezzo a Gianni Morandi e Amadeus. L'ha scattato Paola Egonu sul palco dell'Ariston, per poi postarlo in tempo reale sul suo profilo Instagram con il commento: "3 is a magic number". Dopo la diretta della prima sera improvvisata da Chiara Ferragni e la creazione di un profilo Instagram per Amadeus che ha superato in un giorno il milione di followers, prosegue dunque il tentativo delle coconduttrici di 'sboomerare' Amadeus. Che prontamente ha chiesto alla Egonu: "Poi mi giri la foto?".