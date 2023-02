Sanremo 2023, FdI contro Rosa Chemical: "Spot gender fluid" - Video

Fratelli d'Italia contro la presenza a Sanremo 2023 di Rosa Chemical. "Desta sconcerto la notizia riportata dai media che Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, in gara al prossimo festival di Sanremo porterà, come lui stesso ha affermato, e chiedo scusa per i termini che utilizzerò, il sesso, l'amore poligamo e i porno su Onlyfans", ha detto la deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante intervenendo alla Camera.

Rosa Chemical aveva già partecipato alla kermesse lo scorso anno, come ospite di Tananai con il quale si era esibito nella serata delle cover in una loro versione del brano 'A far l’amore comincia tu' di Raffaella Carrà. Quest’anno invece sarà in gara tra i Big con 'Made in Italy'.

"La 'rivoluzione fluida' - ha continuato Morgante - era già da tempo al teatro Ariston, ma trasformare il festival di Sanremo, appuntamento che ogni anno tiene incollato allo schermo famiglie e bambini ed emblema della tv tradizionale convenzionale, nell'appuntamento più gender fluid di sempre è del tutto inopportuno".

La deputata veronese ha detto ancora: "Il Festival della canzone rischia di diventare l'ennesimo spot in favore del gender e della sessualità fluida, temi sensibilissimi e che da sempre Fratelli d'Italia contrasta".