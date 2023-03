Sanremo 2023, Fedez beccato in giro per la città a fare interviste per 'Muschio' - Video

(Dall’inviata Ilaria Floris) - Girando per Sanremo può capitare anche di imbattersi in Fedez che, con un microfono in mano, intervista i passanti. Il mistero è presto svelato: il rapper sta, infatti, realizzando delle interviste per la sua trasmissione 'Muschio Selvaggio' (che eccezionalmente va in onda da Sanremo per tutta la settimana del festival) e, insieme ai coconduttori del format Luis e Martin Sal, si aggira per la Sanremo 'by night' rivolgendo ai passanti delle domande sul Festival.

In un video dell'Adnkronos, che l'ha intercettato di notte nelle vie del centro circondato da un gruppo di fan che l'hanno riconosciuto, Fedez ferma un passante dando vita ad una divertente gag spontanea. "Mi dici il cantante che ti sta più sulle pal.. in gara al festival?", chiede Fedez. "Non ne conosco nemmeno uno", risponde il ragazzo, suscitando l'ilarità di tutti.