Sanremo 2023, Feltri: "Italia razzista? Egonu allora torni in Nigeria"

"Se la pensa così ci spieghi perché lei e la sua famiglia non tornano in Nigeria"

''Paola Egonu insiste: l’Italia è un Paese razzista. Se la pensa così ci spieghi perché lei e la sua famiglia non tornano in Nigeria che non mi pare un paradiso''. Così Vittorio Feltri su Twitter commentando quanto detto ieri in conferenza stampa da Paola Egonu, pallavolista di origini nigeriane ma nata in Italia, a Cittadella (Padova), e di nazionalità italiana dal 2014, conduttrice ieri sera al fianco di Amadeus e Gianni Morandi al festival di Sanremo. "L'Italia è razzista ma sta migliorando", ha detto Egonu.