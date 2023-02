Sanremo 2023, Ferragni-Amadeus e lezione Instagram non va

La 'lezione di Instagram' di Chiara Ferragni non è un successo e Amadeus si arrende. Nella serata finale di Sanremo 2023, la coconduttrice prosegue il 'corso di Instagram' al direttore artistico, che in pochi giorni ha conquistato oltre 1 milione di follower. Il programma prevede una diretta, con il coinvolgimento diretto di un amico. Il live viene seguito da oltre 600mila persone online, ma l''utente speciale' non accetta l'invito. Missione compiuta solo a metà: "Ci riproveremo...".