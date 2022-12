Giorgia torna a Sanremo. La presenza della cantante al Festival 2023 provoca reazioni 'particolari' in famiglia, a giudicare dai tweet dell'artista dopo l'annuncio di Amadeus, che al Tg1 ha comunicato i nomi dei cantanti big in gara. "Mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? Genio", scrive Giorgia, prima di aggiungere: "A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito... sò soddisfazioni".