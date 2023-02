Sanremo 2023, la città 'esplode' di gente: il sold out si estende alla provincia

Il sindaco Biancheri: "Atmosfera magica, passare in via Matteotti ormai è diventato difficile e siamo solo a domenica'

(dall'inviata Ilaria Floris) - Passeggiare per Sanremo, a due giorni dall'inizio del festival, è un'impresa non da poco. La città infatti è letteralmente gremita di gente, i ristoranti -aiutati dal sole che bacia la città e dalle temperature per adesso miti- sono già 'full' e gli hotel e gli affittacamere totalmente 'sold out' già da settimane. La via Matteotti, quella del teatro Ariston, ha già il caratteristico colpo d'occhio che in genere offre quando la kermesse è in pieno svolgimento: folla che si assiepa di fronte all'entrata del teatro, curiosi, fan, addetti ai lavori, pass di ogni genere.

La sensazione di 'vuoto' dei due anni passati, funestati dalle regole ferree dovute alla pandemia, sembra insomma un vago ricordo. Lo conferma all'Adnkronos anche il sindaco Alberto Biancheri: "Ieri passare in via Matteotti era molto complicato, per non dire difficile -racconta- C'è un'atmosfera magica, ci aspettiamo una grandissima partecipazione, altissima da domani".

E racconta un aneddoto che la dice lunga: "Sono appena stato in piazza Bresca (una delle piazze più centrali della città, ndr) ed è passata un'auto con dentro un cantante. Neanche il tempo di rendersi conto e circa sessanta, settanta ragazzi l'hanno seguita urlanti e festanti alla ricerca di un autografo. Scene che non vedevamo da tempo", dice Biancheri. Che conferma i dati 'boom' anche sul fronte delle prenotazioni: "Da quello che mi risulta, ormai è sold out anche tutta la provincia".