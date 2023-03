Sanremo 2023, le Pagelle dal divano di G3nt3 Com3 Noi - I duetti

I voti sulle performance della terza serata redatti in tempo reale in esclusiva per AdnKronos

Ecco le pagelle dell'esibizione dei 28 cantanti in gara nella quarta serata del festival di Sanremo 2023, in cui ogni artista proporrà una cover italiana o internazionale con uno o più ospiti. Le pagelle sono redatte in tempo reale in esclusiva per AdnKronos dai G3nt3 Com3 Noi, gruppo d’ascolto nazionalpopolare affetto da “sindrome dell’Ariston”, che si manifesta con la spasmodica attesa dei 5 giorni del Festival per 11 mesi e 3 settimane l’anno. Tre amici "nati col tubo catodico ma promossi alla prova dell'alfabetizzazione digitale" che, da sempre, sono "felici di pagare il canone Rai per commentare con ironia agrodolce le canzoni, gli artisti e le loro esibizioni". "Nessuno più di noi merita un posto in prima fila al Festival di Sanremo" è il grido di battaglia del trio, poco avvezzo all'understatement. Per interloquire con i @G3nt3Com3Noi, cercateli su Twitter e Instagram e sugli account di @Adnkronos.

Ariete e Sangiovanni – 'Centro di gravità permanente' di Franco Battiato

40 anni in due e quindi chissenefrega di toccare l’intoccabile. Secondo noi il signor Franco ha apprezzato che la versione di due nati negli anni 2000 è meno moderna della sua di 42 anni fa. Voto 6-

Will e Michele Zarrillo – 'Cinque giorni' di Michele Zarrillo

Stasera ragioniamo sono in decadi, Zarrillo solcò il palco di Sanremo con questa canzone quasi 30 anni fa, senza portare niente a casa. Il confronto tra i due è inclemente, la voce di Michele surclassa quella in corsivo di Will, che ci dimostra che cantare è una roba da professionisti. Voto 5 1/2 (4 a Will e 7 a Zarrillo)

Elodie e Big Mama – 'American woman' dei The Guess Who (resa celebre da Lenny Kravitz)

Dire che ci piace sarà ripetitivo ma anche in questa versione Elodie Kravitz non passa sicuramente inosservata (alta il doppio del buon Lenny). Il ritmo, l’arrangiamento e il duetto con Big Mama è azzeccatissimo. E’ una vera popstar. Voto 7

Olly e Lorella Cuccarini – 'La notte vola' di Lorella Cuccarini

Di questa performance resterà negli annali il volo di Lorella durante le prove. I testimoni asseriscono che solo l’esperienza atletica della più amata degli italiani l’abbia salvata. La coreografia ormai entra nella categoria “immortale”. Lorella si è messa in forma da gara per far rosicare Heather, e la canzone da questa versione ne esce decisamente migliorata. Voto 7-

Ultimo ed Eros Ramazzotti – Medley di Eros Ramazzotti

Cosa succede quando uno di Roma sud incrocia uno di Roma est? Se fossimo a Roma scoppierebbe una rissa. Se accade a Sanremo potrebbero vincere la serata dei duetti (Elisa e Giorgia permettendo). E pazienza se la memoria, o l'emozione, gioca un brutto scherzo a Eros che esita nell'attacco del secondo brano del medley. Voto 8+

Lazza, Emma e Laura Marzaduri – 'La fine' di Nesli, nella versione di Tiziano Ferro

Scelgono un pezzo oggettivamente bello e ne fanno una versione all’arrabbiata addolcita dal primo violino della Scala. Bravi ma non siamo impazziti forse perchè siamo bimbe di TZN. Voto 6 1/2

Tananai, Biagio Antonacci e Don Joe – 'Vorrei cantare come Biagio Antonacci' di Simone Cristicchi

Antonacci non è mai arrivato ultimo a Sanremo, quindi Alberto (Tananai) sta già un passo avanti. Peraltro in questa esibizione dimostra di saper cantare e di non aver nulla da invidiare a Biagio. Insieme hanno svegliato gli ormoni cross generazionali delle ragazze italiane da teenager a MILF. Super promossi. Voto 8

Shari e Salmo – 'Diavolo in me', medley di canzoni di Zucchero

Visto il legame amoroso tra i due si presentano come novelli Al Bano e Romina. Difficile districarsi tra i gorgheggi di Shari, più simili ad una colica renale che a una performance sanremese. C’è una emulazione della tensione emotiva dei Coma_Cose, ma l’imborghesimento è ancora lontano anni luce. Voto 6 1/2 (e figli in crociera)

Grignani e Arisa – 'Destinazione Paradiso' di Gianluca Grignani

I nostri piccoli grandi disagi ci hanno fatto empatizzare tantissimo con questi due ragazzi tormentati in una esibizione che vogliamo immaginare come volutamente stonata. Ci siamo sentiti sul palco con loro in una sorta di terapia di gruppo. Il pezzo…non si può discutere. Divano Ovation per Vessicchio Nazionale! Voto 6 (generosi per affetto, tanto)

Leo Gassmann ed Edoardo Bennato – Medley di Edoardo Bennato

Superato il giallo sull’uscita in canotta con un più consono “smanicato tricot”. Abituati ai duetti con Pietra Montecorvino (che ha gli stessi capelli di Leo), Bennato sembra più il nonno che ha portato il nipote a teatro. Ciurma, all’arrembaggio! Voto 6 1/2

Articolo 31 e Fedez – Medley degli Articolo 31

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Sarebbe stato dirompente se Fedez avesse stracciato una foto della moglie, ma il best of degli Articolo 31 ci ha gioiosamente riportato all’epoca del rap italiano della prima ora. Al grido Giorgia legalizzala!!! Voto 8+

Giorgia ed Elisa – 'Luce (tramonti a Nord Est)' di Elisa e 'Di sole e d’azzurro' di Giorgia

Vogliamo un tour di queste due voci supreme e pagare il biglietto a un prezzo superiore a quello di Madonna. Due signore della musica italiana che con i loro virtuosismi e due pezzi intramontabili fanno venire i brividi. Voto 9 1/2

Colapesce Dimartino e Carla Bruni – 'Azzurro' di Vito Pallavicini e Paolo Conte

Pare che la prima scelta del duo siciliano fosse Patsy Kensit, ma che non si sia resa disponibile. L’unica voce simile in tutto il globo terracqueo corrispondeva alla sig.ra Sarkozy. Più brava a scendere le scale che a cantare. Scelta spiritosa che vale un Voto 6

I Cugini di campagna e Paolo Vallesi – 'La forza della vita' di Paolo Vallesi e 'Anima mia' dei Cugini di Campagna

Ragazzi, se dovete spiegare ai vostri genitori/nonni cosa significa “cringe” fategli rivedere questa esibizione su RaiPlay. Noi evidentemente siamo proprio “cringe” perchè ci siamo fatti un po' fregare da questa fiera dell’improbabile. Voto 7 al coraggio da leoni.

Marco Mengoni e Kingdom Choir – 'Let it be' dei Beatles

Se avesse voluto vincere facile sarebbe bastato un bel medley ruffiano del suo meglio. Invece duetta con il coro che ha cantato al matrimonio tra Harry “Spare” e Meghan “Rachel” Markle e incanta l’Ariston. Marco, let it be! Voto 9

Gianmaria e Manuel Agnelli – 'Quello che non c’è' degli Afterhours

Gianmaria duetta con una Marina Abramovic in grande spolvero, formando un improbabile Yin e Yang transgenerazionale. Ne esce una “performance” troppo audace e alternativa per i nostri palati nazionalpopolari. Ammettiamo i nostri limiti e ce la caviamo così. Voto 6 politico

Mr Rain e Fasma – 'Qualcosa di grande' di Cesare Cremonini

La versione rap non rende giustizia alla canzone di Cremonini. Fasma gli dà il colpo di grazia con un esubero di autotune per renderla irriconoscibile. Bambini, con le cose dei grandi non si gioca. Voto 4 ½

Madame e Izi - “Via del campo” di Fabrizio De André

C’è poco da scherzare. Interpretare un brano così bello sul palco di Sanremo non è cosa da poco. Dimostra che al di là delle generazioni la bella musica sopravvive, e anche bene. Madame è molto brava in una versione che non stravolge l’originale anche se il look da Franchino di Izi ci fa un po’ storcere il naso. Voto 7 ½

Coma Cose e Baustelle – 'Sarà perché ti amo' dei Ricchi e Poveri

Questa poteva essere la versione dei Ricchi e Poveri a Sanremo 1981 se la Occhiena fosse sopravvissuta agli strali della brunetta. Ma sicuramente l’avrebbero fatta meno monocorde. Voto 5

Rosa Chemical e Rose Villain – 'America' di Gianna Nannini

Gianna Nannini era già avanti 45 anni fa, tanto le due Rose (che sul palco sembrano gemelle) sono perfettamente a loro agio con questa canzone che parla di “solipsismi” femminili. Voto 7 ½ fluido

Modà e Le Vibrazioni – 'Vieni da me' de Le Vibrazioni

Ussignur quanti sono! Ci propongono la canzone più bella de Le Vibrazioni e fanno cantare il ritornello all’Ariston in un nostalgico amarcord di quel periodo in cui avrebbero potuto essere i Maneskin. Non è andata così. Voto 6 e 1/2

Levante e Renzo Rubino – 'Vivere' di Vasco Rossi

Quest’anno va per la maggiore scherzare con il fuoco. Questa volta Levante si brucia facendo il passo più lungo della coscia rigorosamente scoperta anche stasera. Voto 5-

Anna Oxa e Iljard Shaba – 'Un’emozione da poco' di Anna Oxa

Al grido popolare di #freeAnna è tornata a cantare nel modo che ce l’ha fatta amare per decenni. La versione di uno dei suoi più grandi successi che, ingentilita dal suono dei violini ci fa dire che no, non serve fare le strane per essere indimenticabili. Un po’ troppi gorgheggi, per fortuna la storia l’ha già scritta 45 anni fa. Voto 8

Sethu e bnkr44 – 'Charlie fa surf' dei Baustelle

Cercano di fare la versione K Pop di un pezzo che a distanza di anni rimane comunque molto figo. Alla fine la portano a casa e per noi… Voto 6+

LDA e Alex Britti – 'Oggi sono io' di Alex Britti

La canzone ci impedisce di essere oggettivi perché ci piace da sempre ma quella strofa aggiunta dal piccolo LDA non serviva. Less sometimes is more (se non sei Mina). Voto 6 1/2

Mara Sattei e Noemi – 'L’amour toujours' di Gigi D’Agostino

Il tributo a Gigi D’Agostino ci dà una svegliata portando sul palco un pezzo disco che è ancora attuale. La Sattei e Noemi insieme funzionano bene e fanno ridestare un Ariston ad un passo dalle braccia di Morfeo. Voto 7 ½

Paola & Chiara con Merk&Kremont – Medley di Paola & Chiara

E’ da loro che è partita un’epoca di coming out, gender e fluidità di ogni genere. Questo medley con mash up scelti ad arte è stato lo Stonewall italico. La destra più oltranzista su certe tematiche da stasera ha in Paola & Chiara i nuovi simboli del male assoluto. Noi abbiamo ballato dopo l’una di notte felici come non lo eravamo da anni. Voto 10

Colla Zio e Ditonellapiaga – 'Salirò' di Daniele Silvestri

La versione della canzone di Silvestri non esce snaturata ma rinfrescata da questo nutrito gruppo di giovani. A noi i Colla Zio piacciono, e Ditonellapiaga si accosta perfettamente al loro stile. Il ballo di gruppo è molto carino, ma forse essendo quasi le 2 a noi tocca il cuore quasi tutto. Voto 8

CONDUTTORI

Amadeus e Morandi

Abbiamo finito le parole. Sono bravi e soprattutto instancabili mentre noi siamo ridotti come Fiorello stando seduti su un divano. Voto 9

Chiara Francini

Abbiamo sperato fino alla fine che ci risparmiasse l’ennesimo monologo ma ci ha fregato sul finale. Comunque è brava, usa le armi del mestiere con abilità e non si fa sovrastare dall’Ariston. Ci ha sorpreso. Voto 8