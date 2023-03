Sanremo 2023, le Pagelle dal divano di G3nt3 Com3 Noi - La Finale

I voti sulle performance della serata decisiva redatti in tempo reale in esclusiva per AdnKronos

Rosa Chemical dirompente, Mengoni asso pigliatutto, Elodie vera popstar, Colla Zio freschissimi, Mara Sattei evoluta, Tananai rivalutato, Giorgia bravissima ma schiacciata da aspettative coltivate dai fan per oltre 20 anni. Ecco le pagelle dell'esibizione dei 28 cantanti in gara nella serata finale del festival di Sanremo 2023, redatte in tempo reale in esclusiva per AdnKronos dai G3nt3 Com3 Noi, gruppo d’ascolto nazionalpopolare affetto da “sindrome dell’Ariston”, che si manifesta con la spasmodica attesa dei 5 giorni del Festival per 11 mesi e 3 settimane l’anno. Tre amici "nati col tubo catodico ma promossi alla prova dell'alfabetizzazione digitale" che, da sempre, sono "felici di pagare il canone Rai per commentare con ironia agrodolce le canzoni, gli artisti e le loro esibizioni". "Nessuno più di noi merita un posto in prima fila al Festival di Sanremo" è il grido di battaglia del trio, poco avvezzo all'understatement. Per interloquire con i @G3nt3Com3Noi, cercateli su Twitter e Instagram e sugli account di @Adnkronos.

Elodie – Due

Crediamo che un inizio migliore non potesse esserci. Si conferma l’unica vera popstar di tutta la 73 edizione. Qui si canta “lacrime mie lacrime tue” e poi “assurdamente figherrima”. Non sarà nella top 5 ufficiale ma è sul podio del nostro cuore. Voto 8 1/2

Colla Zio – Non mi va

La versione dei Ragazzi Italiani, meno boni ma più intonati, è entrato nelle nostre grazie quasi da subito. Motivo facile, spiritoso, peccato per il total look black Zara. Freschissimi! Voto 7 ½

Mara Sattei – Duemilaminuti

L’abbiamo rivalutata nel corso delle serate, complici gli ascolti a loop. Perché c’è da dirlo, questa canzone rende molto di più nella versione radio edit. Trucco top (cut crease, lo chiamano gli esperti che stasera affollano il nostro divano allargato). Evoluta! Voto 6 e 1/2

Tananai – Tango

Sono passati 12 mesi da quell’esibizione stonata e dal suo ultimo posto portafortuna. E con questa canzone, rispetto al 2022, sembra uscito da una puntata di “extreme makeover”. Per noi il più elegante degli uomini, come il suo Tango. Rivalutato. Voto 7 1/2

Colapesce Dimartino – Splash

Questo è un messaggio a tutti voi col telefonino in mano: Codice 05. Date un voto a questi due ragazzi che hanno il pezzo più intelligente del Festival. E su, che non serve dare altri voti a Ultimo. Ironici! Voto 8+

Giorgia – Parole dette male

Con Giorgia il rischio di essere più banali (del solito) è sulla tastiera. Ieri ci ha fatto tremare con il suo duetto con Elisa, ma ci pare che anche quest’anno non abbia trovato la canzone adatta a lei o forse… alle nostre aspettative. Comunque…Bravissima. Voto 7

Modà – Lasciami

La cassazione sottoscrive il giudizio. Il terzo ascolto conferma la distanza siderale tra i nostri gusti pop e i Modà. Inascoltabili. Voto 4

Lazza – Cenere

Nonostante sia un anno più “vecchio” di Ultimo, sembra suo nipote. E’ tra i pezzi più fichi tra la marea di quest’anno e la campionatura di Moby dimostra che sa cosa sta facendo. Il rosso gli dona. Il nostro sogno proibito è vederlo secondo. Avantissimo. Voto 9

Ultimo - Alba

E’ chiaro che è un altro di quei casi in cui non empatizziamo con la maggior parte della popolazione musicalmente attiva perché a noi Ultimo non piace e anche se in alcuni casi ha fatto testi che trascinano, questo in gara non pare che ne faccia parte. Sopravvalutato. Voto 4

Marco Mengoni – Due vite

Magari all’Eurovision non avrà lo stesso appeal di Paola & Chiara ma questa canzone è un balsamo per le nostre povere anime. Siamo quasi stanchi di dire quanto sia bravo e giusto. Asso Pigliatutto. Voto 10-

Rosa Chemical – Made in Italy

Abbiamo sperato che durante le cento interviste ammettesse che il titolo della canzone si riferisse al sex toy mostrato ieri sera. Il limone hardcore con Fedez (in faccia a lady Ferragni) gli vale una standing ovation e la tessera ad honorem di Fratelli d’Italia. Dirompente. Voto 8

Cugini di Campagna – Lettera 22

Ammettetelo anche voi che questa canzone vi è entrata in testa. “Noooon lasciateci soliiii”. Certo da lettera 22 non si sono trasformati in tastiera, ma dichiariamo che è tra quelle che ci piace cantare in macchina al semaforo. Transgenerazionali. Voto 6 ½

Madame – Il bene nel male

Madame tiene il palco benissimo. Sciolta, sicura e nuda… Continuiamo a sperare che la storia delle bicchierate con Oxarte sia vera. Anche se ormai la smentisce anche l'edicolante di Sanremo. La canzone ci convince molto e anche se non dovesse essere tra le prime 5 sicuramente sarà tra le più ascoltate del dopo Festival. Disinibita! Voto 8 ½

Ariete – Mare di guai

Dopo Madame non ha vita facile a raccontare la sua storia tra girls. Il vestito da Charlot nemmeno le fa un favore ma la canzone è piacevole e piacerà alla sua generazione (che vorremmo fosse la nostra). Contemporanea. Voto 6 1/2

Mr. Rain – Supereroi

Noi crediamo alle teorie della cospirazione che lo vogliono spinto da forze oscure. Ci duole ricordare a tutti per l'ennesima volta cosa succede a chi porta sul palco dei bambini che fanno oh! Non ci caschiamo. Sospetto ruffiano. Voto 5-

Paola & Chiara – Furore

Urge confermare il voto alto delle precedenti serate per questa celebrazione dell’era del divertimento reale…quando non c’erano i social e potevamo ridurci da buttare ai cani ballando le loro canzoni senza temere di finire nelle stories dei nostri amici. Iconiche. Voto 10 (per principio)

Levante – Vivo

Secondo noi, paga la sua scarsa simpatia perché la canzone non è oggettivamente male. Forse su di lei si è abbattuta la solita maledizione di chi in qualche modo cerca di emulare Mina (nel look ovviamente). Scostante. Voto 6 ½

LDA – Se poi domani

Mollare le velleità televisive e concentrarsi su matrimoni o eventi privati. E’ troppo giovane per uno stile così vetusto per il quale ci sono interpreti più attrezzati. Anche in famiglia. Antico. Voto 4-

ComaCose – L'addio

Un altro caso di rivalutazione post terzo ascolto. In 5 serate siamo passati dal racconto della crisi di coppia al matrimonio, con una rapidità da far invidia agli sceneggiatori di Beautiful. Complici. Voto 6 ½

Olly – Polvere

Nel nostro gruppo d’ascolto allargato questa sera ci sono molti che apprezzano questo ragazzo ma non crediamo che sia per la canzone. Noi, ligi al nostro dovere di apparente imparzialità, lo bocciamo anche stasera. Polveroso. Voto 5+

Articolo 31 – Un bel viaggio

E’ la serata finale e ci arrendiamo ad alcune frasi di J-Ax e l’altro che ci si incollano addosso per anno di nascita, tipo: “ma è successo tutto a un tratto e fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto”. Spietati. Voto 5 e 1/2

Will – Stupido

Un’adolescenza che poteva essere vissuta tra i banchi di Amici. Invece ha messo la freccia ed è volato a Sanremo senza passare dal via. Dovremmo parlare della sua canzone ma il gap generazionale impietoso non ci aiuta. L’unica cosa che possiamo dire su di lui è che è sesto al Fantasanremo. Immaturo. Voto 5 1/2

Leo Gassmann – Terzo cuore

I più cattivi in questo giorno hanno scritto che a volte il talento salta due generazioni. Noi crediamo che Leo sia carino, ma che di certo la canzone non abbia contribuito a mettere in luce le sue doti (canore). Lezioso. Voto 6

gIANMARIA – Mostro

Meritava di più perché la sua canzone è migliore di molte altre. ha una timidezza che non sminuisce la sua personalità sul palco. Sottovalutato. Voto 6 ½

Anna Oxa – Sali

Dell’artista continueremo a ricordare gli anni dorati, quando ancora i testi non sembravano usciti da un’ouija e quando i suoi look erano avanguardia pura. Speriamo che prima o poi torni ad essere la Oxa che era, scevra da qualunque catena animistica e libera davvero. Ermeneutica. Voto 5 #freeAnna

Shari – Egoista

ui di egoisti ci siamo noi che durante la sua canzone abbiamo approfittato per un veloce rinfresco in vista dell’ultimo chilometro di questa maratona. Shari, perdonaci ma non sappiamo più quello che facciamo. Ignorata. Voto 3

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Appello a Maria De Filippi: prendilo come prof ad Amici. Gianluca è “uomo de panza uomo de sostanza” e merita un ritorno. Dopo la noce moscata non puoi dirci di no. Ribadiamo il nostro affetto per questo ragazzo e anche per la sua canzone dolorosa. Sofferto. Voto 6 e ½

Sethu – Cause perse

Ha il compito di chiudere la kermess (e le nostre fatiche). Ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini e che ci hanno aiutato ad arrivare fino a qui. Ah….Sethu… Confermiamo che non ci piace ma pensando che ha aspettato l’1.30 alziamo il voto per la pazienza che ha avuto. Paziente. Voto 5