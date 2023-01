Sanremo 2023, Maneskin al Festival: l'annuncio di Amadeus

I Maneskin a Sanremo 2023. La band romana sarà al festival nella serata di giovedì 9 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus intervenendo con i Maneskin nell'edizione del Tg1 delle 20 oggi. "Non vediamo l'ora, per noi è sempre un onore" salire sul palco dell'Ariston, dicono i Maneskin. "Sanremo ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin", dice Amadeus.

I Maneskin tornano per la terza volta consecutiva al Festival, l'evento da cui è partita la loro incredibile ascesa verso il mercato internazionale. Dopo aver vinto l'edizione del 2021 con il brano 'Zitti e buoni' ed aver trionfato con lo stesso brano all'Eurovision 2021, che li ha fatti conoscere al pubblico internazionale, i Maneskin sono tornati all'Ariston lo scorso anno per il tradizionale passaggio di consegne (che Amadeus vorrà quest'anno anche da Mahmood e Blanco vincitori del festival dell'anno scorso). Nel 2022, oltre a 'Zitti e Buoni', la band romana ha eseguito anche 'Coraline', con un Damiano David commosso fino alle lacrime. Quest'anno è probabile che la band farà ascoltare almeno un brano del nuovo album 'Rush!', uscito proprio oggi.