"In Italia ci sono, purtroppo, tante persone razziste. Ma l'Italia non è un paese razzista (sono due cose diverse). E penso ci voglia più rispetto anche da parte di chi, in modo sacrosanto, chiede più rispetto". Così il deputato di Azione - Italia Viva - Renew Europe Luigi Marattin commenta su twitter le parole di Paola Egonu durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo.