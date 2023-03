Sanremo 2023, Mengoni in lacrime in sala stampa: "Sono emotivo" - Video

"Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo". Marco Mengoni scoppia in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo 2023, che lo vede favoritissimo, in testa a tutte le classifiche provvisorie. "Sono anche le poche ore di sonno. Fortunamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative", dice con la voce rotta dai singhiozzi.

Marco Mengoni non ha avuto rivali fino alla quarta serata. Anche la classifica generale, diffusa alla fine della serata cover, vede il cantante in testa. Al secondo posto Ultimo, al terzo Lazza, al quarto Mr. Rain, al quinto Giorgia. La classifica generale che è frutto della somma dei voti delle prima quattro serate prosegue così: 6) Tananai; 7) Madame; 8) Rosa Chemical; 9) Elodie; 10) Colapesce Dimartino; 11) Gianluca Grignani; 12) Coma Cose; 13) Modà; 14) Articolo 31; 15) Lda; 16) Leo Gassmann; 17) Paola & Chiara; 18) Ariete; 19) Mara Sattei; 20) Colla Zio; 21) Gianmaria; 22) Cugini di Campagna; 23) Levante; 24) Olly; 25) Anna Oxa; 26) Will; 27) Shari; 28) Sethu.