Sanremo 2023, "no a Zelensky": 40mila firme per petizione Byoblu in poche ore

"No alla militarizzazione del Festival di Sanremo". Una raccolta firme, lanciata dall'emittente Byoblu sul proprio sito internet "per chiedere alla Rai che non venga ospitato il leader ucraino Volodymyr Zelensky e che sia rispettata la Costituzione, ha già raccolto in poche ore quasi 40mila firme e secondo gli organizzatori, "è destinata a crescere".

Byoblu ha lanciato questa petizione insieme al Comitato di Liberazione Nazionale, fondato dal giurista Ugo Mattei. Nel testo della petizione si legge, tra l'altro: "Vogliamo che sia rispettato l’articolo 11 della Carta fondamentale del nostro Paese. Esso ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie".