Sanremo 2023, per i cittadini stravince Mengoni - Video

"Chi spero che vinca? Non ho dubbi, Marco Mengoni". A poche ore dal debutto della 73ma edizione del festival di Sanremo 2023 il popolo della città attende trepidante l’inizio della gara e, tra i nomi dei concorrenti, sembra non avere alcun dubbio nello scegliere il vincitore. L’Adnkronos ha raccolto le voci della gente in giro per strada, riscontrando una preferenza schiacciante per l’artista 34enne di Ronciglione. “A noi piace Mengoni, nessun altro”, dice una coppia di mezza età. “Il mio preferito è Mengoni, ha una voce unica”, fa eco una ragazza. E così via, quasi senza concorrenza. Qualcuno dice i Modà, qualcuno Giorgia, qualcuno Ultimo, ma Mengoni è decisamente in testa ai gusti sanremesi.

Tra i giovani invece, netta prevalenza per Lazza. “Lazza è il più figo”, dice un gruppo di ragazzi all’unanimità. Sanremo azzecca Sanremo? Staremo a vedere.