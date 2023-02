Sanremo 2023, "per la prima volta cresce il sentiment positivo"

Per l'edizione del 2023 il sentiment positivo per Sanremo prevale, per la prima volta, su quello negativo. E' quanto rileva la ricerca di SocialCom che con l'ausilio della piattaforma BlogMeter ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete relative alla quarta serata della kermesse canora. La manifestazione è in aumento di 9 punti percentuali rispetto alla terza serata. Per la prima volta dall'inizio del Festival il sentiment positivo prevale su quello negativo: un trend dovuto alla mancanza di polemiche e all'assenza di personaggi ritenuti divisivi dagli utenti che seguono il festival.

AMADEUS - Il sentiment positivo verso il 'Festival di Sanremo' sale 46,6% e prevale su quello negativo che si ferma al 42%. Un trend che viene confermato anche nei confronti del direttore artistico e conduttore della kermesse sul palco dell'Ariston, Amadeus, verso il quale si registra una evoluzione del sentiment positivo al 49,05% rispetto a quello negativo al 40,04%.

LE INTERAZIONI SOCIAL - Le interazioni social relative al 'Festival di Sanremo' si attestano a 35 milioni. Nel periodo oggetto dell’analisi, sono state registrate 72.000 le 'mentions' con post originali su pagine pubbliche, che hanno prodotto appunto circa 35 milioni di interazioni fra reazioni, commenti, condivisioni per 871 'sources'.

Facebook con il 63,73% guida i social dove si parla di più del 'Festival di Sanremo', seguito da Twitter con il 22,8% dalle News con il 5,67%, dai blog con il 4,46% e a seguire nell'ordine Instagram, Forum, YouTube, Reddit, Tik Tok, Review.

MORANDI - Gianni Morandi è diventato ormai l’icona del Festival e rimane una delle figure preferite dagli utenti, con un sentiment positivo nei suoi confronti in aumento che lievita fino al 63,75% mentre in negativo segna il 23,68% con la zona mixed al 12,57%. Tra gli ospiti della serata dedicata alle cover, tra i più apprezzati figurano Biagio Antonacci con 75,91% sentiment positivo a fronte di 11,88% negativo e 12,21% mixed; ed Eros Ramazzotti con 70,13% sentiment positivo, 13,77% negativo e 16,1% mixed.

CHIARA FRANCINI - La presenza di Chiara Francini come co-conduttrice, secondo quanto rileva la ricerca di SocialCom, è stata l'argomento più discusso dalla rete nel corso della quarta serata del 'Festival di Sanremo', con un sentiment nei confronti dell'attrice positivo per il 72,83% e negativo soltanto per il 16,83% con il 10,34% in zona mixed. Gli utenti sembrano aver apprezzato la sua eleganza, nonché il modo semplice e vero con il quale si è comportata sul palco dell'Ariston. Molto apprezzato anche il suo monologo sulla maternità mancata. Diversi gli utenti convinti che l'attrice "avrebbe meritato ancora più spazio" all'interno del 'Festival di Sanremo'.

Questi alcuni commenti in rete: "Una donna a tutto tondo", "Una donna simpatica, brava, bella ed elegante, senza nessuna stonatura. Sei stata magistrale", "Ha scelto con coraggio il tema della maternità mancata", "Chapeau".