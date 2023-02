Sanremo 2023, Rosa Chemical bacia anche Venier: "E' il Festival dell'amore"

"Quest'anno è stato davvero il Festival dell'amore!" Rosa Chemical, ospite a 'Domenica In', lo sottolinea anche dando un bacio sulla bocca alla conduttrice, incitato dal pubblico dell'Ariston.

"Cosa ci può essere di incriminato in un bacio tra due persone che si vogliono bene: Federico (Fedez, ndr.) è un mio amico, gli voglio bene", dice l'artista rispondendo a Mara Venier che lo interroga sul siparietto ad alto tasso erotico messo in scena durante la finale del Festival. "Però voglio chiarire una cosa: io e Fedez al 'Muschio Selvaggio' (Video) avevamo parlato del fatto che lui sarebbe stato in prima fila e quindi abbiamo pensato che potevamo divertirci un po', magari che me lo sarei portato sul palco... Mi piace lanciare un messaggio d'amore", ha aggiunto senza chiarire se la performance di sabato, dove ha mimato anche un amplesso sedendosi su Fedez in prima fila all'Ariston, fosse stata concordata nei dettagli.

Quanto al momento più bello vissuto al Festival, Rosa Chemical ha detto senza esitazione: "Sicuramente dopo la prima sera che ho cantato. Vedere l'accoglienza e la comprensione per un messaggio così di apertura mi ha fatto capire che davvero ci stiamo evolvendo come società", ha sottolineato.