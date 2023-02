Sanremo 2023, Russia ironizza su messaggio Zelensky: "Vincerà con un rap?"

"Vincerà il festival con un rap?". Così la Russia ironizza sul messaggio che il presidente ucraino Volodymir Zelensky invierà al Festival di Sanremo 2023. Zelensky non invierà un video ma un testo, che sarà letto dal conduttore Amadeus nel corso della serata finale, sabato 11 febbraio. "Beh, io non lo so. Può essere che vinca questo concorso musicale con un rap?", ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, commentando la notizia.