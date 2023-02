Sanremo 2023, Salvini: "Non l'ho visto, non ho voglia di fare polemiche"

Sanremo 2023? "Sono rientrato tardi dal lavoro come tanti italiani, non ho avuto occasione di vederlo. Cercherò su internet il pezzo di Al Bano, Morandi e Ranieri. Ma con i problemi che hanno gli italiani... non ho tempo e non ho voglia di fare polemiche su Sanremo, viva la musica italiana, punto". Così il vicepremier Matteo Salvini, ospite di Mattino Cinque. "Vedere un tizio che sale sul palco, spacca il palco e prende a calci i fiori mi è dispiaciuto. Ma ognuno ha i suoi gusti", ha proseguito il leader della Lega.