Le parole del ministro, oggi al Teatro Dal Verme di Milano per l'evento elettorale a sostegno del governatore lombardo uscente, Attilio Fontana

"Oggi comincia il festival di Sanremo, per molti ci sarà altro di cui discutere. Fortunatamente si esibiranno solo cantanti e non si esibiranno altri, sul palco di Sanremo...". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano per l'evento elettorale a sostegno del governatore lombardo uscente, Attilio Fontana.