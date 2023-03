Sanremo 2023, Simonetta Ravizza dà voti ai look: "Ferragni 10, Blanco fuori luogo"

La regina di stile a Sanremo? Non ha dubbi la stilista Simonetta Ravizza, commentando all'AdnKronos i look della prima serata, che tra abiti manifesto, pelle e total white hanno animato l'Ariston. "Chiara Ferragni mi è piaciuta tantissimo - spiega la stilista - per la sua classe e semplicità, i pochi gioielli, il fisico filiforme e quei look molto particolari che hanno trasmesso messaggi fortissimi contro l'odio, la violenza, il sessismo. Ogni abito recava un messaggio ben preciso e anche il look nude non l'ho trovato volgare. La sua classe ha annientato il sexy dell'abito, è stata molto brava, merita un 10".

L'imprenditrice digitale e influencer da oltre 28 milioni di follower ha sfoggiato abiti custom made realizzati dal direttore creativo di Dior, Maria Grazia Chiuri: "Chiara è una donna eccezionale, anche se molto criticata - osserva Ravizza -. Si vede che c'è un'intesa molto forte tra lei e Chiuri, insieme hanno creato abiti ad hoc per questo Festival, tutti bellissimi e adatti a Chiara". Ravizza, che si prepara a presentare la fall-winter 2023/2024 il 22 febbraio prossimo durante Milano Fashion week, ha apprezzato molto anche l'abito di Elodie realizzato per lei da Pierpaolo Piccioli di Valentino: "Un look giusto per la sua personalità, aggressivo, con un caban di piume nero. Sexy e strong. Le darei 8". Chi Ravizza boccia, invece, è Blanco: "L'ho trovato davvero fuori luogo per la sua reazione violenta e di cattivo gusto - afferma - visto che Sanremo è simbolo dei fiori ha voluto distruggere l'immagine del Festival. Anche il suo look non mi è piaciuto. L'anno scorso aveva camicie bellissime ricercate, quest'anno gli do 5".

Anna Oxa, invece, che ha calcato il palco di Sanremo con un abito lungo nero monacale segnato da una cintura nera da frate "la immaginavo più sexy, con look trasparenti ma Anna Oxa è Anna Oxa - dice la stilista -. Questo abito casto era giusto per lei per la sua personalità: mi è molto piaciuta. Indossava una specie di saio che non faceva vedere neanche il suo fisico. E' sempre stata criticata per look sexy quest'anno è stata molto casta. Io le do 8 come voto".

Quanto ai 'mattatori' del festival, Gianni Morandi e Amadeus: "Ho preferito il primo - rimarca Ravizza - moderno e sobrio, con la giacca smoking di velluto bordeaux mentre l'ultima giacca di Amadeus è stata un po' forte. Darei 7 ad Amadeus per la sua bravura e 8 a Morandi". Ariete con la giacca rossa lucida "proprio no" commenta la stilista, che le assegna un 5, mentre Gianmaria con camicia bianca sbottonata e pantalone nero "mi è piaciuto tantissimo e l'ho preferito ai look di Blanco". Marco Mengoni vestito di pelle total black by Versace "è stato molto aggressivo e gli darei un 7". Quanto all'ospite d'onore della serata, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "E' stato elegantissimo, così come sua figlia Laura, chic e giusta nella scelta della mise". (di Federica Mochi)