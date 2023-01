Sanremo 2023, sito svela alcuni secondi del brano in gara di Grignani

Pochi secondi di quella che sembra una prima stesura del brano 'Quando ti manca il fiato' con cui Gianluca Grignani è in gara a Sanremo 2023, sono finiti sul web. Il sito mowmag pubblica un brevissimo video in cui si sente l'incipit della seconda strofa della canzone, che è dedicata al rapporto del cantante con il padre: "Mio padre era uno dei tanti/ma era il mio eroe quando mi sorrideva". Nel video la strofa prosegue con le parole "questo lo ricordo bene", mentre nella versione definitiva che verrà presentata all'Ariston, prima di queste parole c'è un'altra frase ("vivevamo ancora insieme").

Il sito sostiene che il video provenga "da una recente diretta su Facebook del critico letterario Gian Paolo Serino", che avrebbe "contribuito" a una delle stesure del brano. Anche se gli unici autori che figurano tra i crediti della canzone presentato al Festival sono Gianluca Grignani ed Enrico Melozzi. In ogni caso, per quello che si vede sul sito in questione, difficile che questo spoiler possa provocare problemi alla partecipazione di Grignani al Festival, vista la brevità del filmato, la non coincidenza con il brano in gara all'Ariston e i diversi precedenti di 'spoiler' verificatisi negli ultimi anni (tra gli ultimi, Fedez-Michielin e Gianni Morandi) che non hanno mai portato a una eliminazione.

FONTI RAI - Gianluca Grignani resta in gara a Sanremo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti Rai vicine all'organizzazione del festival, lo spoiler di pochissimi secondi di una prima stesura del brano 'Quando ti manca il fiato', con cui il cantante è in gara a Sanremo, non pregiudica per la direzione del festival la partecipazione dell'artista al festival. Il caso, dunque, si è aperto e chiuso in poche ore.