Sanremo 2023, stasera finale: scaletta. Zelensky prima di spareggio a 5

Sarà Elodie ad aprire la sfilata dei cantanti in gara per la vittoria nel finale di Sanremo 2023 questa sera. A seguire, in ordine di uscita: i Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr Rain, Paola & Chiara, Levante, Lda, Coma_Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, Gianmaria, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani e Sethu.

ZELENSKY - "Il messaggio di Zelensky verrà letto a fine gara", prima dello spareggio a 5 tra gli artisti entrati in top5. Mentre il gruppo ucraino Antytjla salirà sul palco, dopo le nuove esibizioni dei cinque finalisti e in attesa dei conteggio dei voti per la vittoria. Lo ha spiegato il direttore artistico e conduttore di Sanremo, Amadeus, in conferenza stampa. La puntata di questa sera si aprirà con l'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte della banda dell'aeronautica. Tra gli ospiti della serata, Gino Paoli, Ornella Vanoni e i Depeche Mode. Sarà inoltre proposto l'omaggio a Lucio Dalla, che per motivi di ritardo in scaletta, era saltato nella serata delle cover.