Sanremo 2023, Toscani difende Chiara Ferragni

''Sanremo non lo guardo, trovo invece che i commenti post festival siano molto più interessanti''. Così Oliviero Toscani all’Adnkronos sulle polemiche social che ogni anno si scatenano sul Festival di Sanremo. Al fotografo non sono sfuggite le feroci critiche sull’abito indossato da Chiara Ferragni, un vestito color carne che lasciava intravedere le forme del suo corpo: ''Ma non era nuda - sottolinea Toscani - era vestita con un disegno ma in questo paese abbiamo ancora un problema religioso con il nudo e con il corpo della donna. Io l’ho trovata una idea molto divertente''. E sul monologo sulle donne, recitato al Festival di Sanemo dalla influencer Toscani dice ironico: ''So che ha letto una cosa che ha preparato prima, ha fatto il suo compitino ed è stata brava'', conclude.

(di Alisa Toaff)