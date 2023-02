Sanremo 2023, al via la prima serata del Festival: ovazione per Mattarella

14 i cantanti, su 28 in gara, che si esibiranno sul palco dell'Ariston nella serata di oggi. Benigni sul palco e la battuta al presidente: "Lei al secondo mandato, Amadeus al quarto..."

Al via la prima serata del Festival di Sanremo 2023. 14 i cantanti, su 28 che partecipano alla gara, che si esibiranno sul palco dell'Ariston nella serata di oggi: ad aprire le danze Anna Oxa. A condurre il direttore artistico Amadeus, affiancato da Gianni Morandi e da Chiara Ferragni, alla sua prima esperienza sul palco della kermesse. Tra gli ospiti, Roberto Benigni e in platea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Proprio a Mattarella - è la prima volta di un presidente della Repubblica al Festival - è dedicata l'ovazione del pubblico in sala.

"Io vorrei che cantassimo tutti insieme", dice Gianni Morandi, che apre ufficialmente il festival dopo il minuto di silenzio tributato alle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Il pubblico dell'Ariston si unisce in coro al canto di "Fratelli d'Italia". Anche il capo dello Stato applaude.



Dopo l'inno, ecco arrivare sul palco Roberto Benigni. "Sono felice che lei sia qui - dice l'artista rivolto al presidente - . Lei è al secondo mandato, ma Amadeus è al quarto, vuole arrivare a quota 100... è un colpo di Stato, bisogna fermarlo!", scherza.