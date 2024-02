Alessandra Amoroso canta 'Fino a qui'

Roma dorme / Per miracolo / Le sue piazze / I suoi caffè / Caramelle anti-panico / Alle 2:43 / Un’altra notte di pioggia / Scivola come una goccia / Non sanno che sto male / Forse nemmeno gli importa / Prendo la borsa / Esco di corsa / Fuori un / Freddo cane / Io che da sola / Non so stare / Ad occhi chiusi / Sopra la follia / Basta solo un po’ di vento / E tutto vola via / Sarà che questa vita / Non la prendo mai sul serio / E che magari un giorno me ne pento / Ma ora no / E anche se lentamente cado giù / Da un grattacielo / Durante il volo / Piano dopo piano / Mi ripeto / Fino a qui tutto bene / Ma che sarà mai / Se ti sembro un po’ smarrita / In questa notte infinita / So chi sono io / Nello spazio / Una formica / Che si perde tra i vicoli / Di questa città / Che mi ascolta / Come nessun altro / Ha fatto mai con me / Va bene / Io prendo la borsa / Esco di corsa / Fuori il temporale / Io che da sola / Non so stare / Ad occhi chiusi / Sopra la follia / Basta solo un po’ di vento / E tutto vola via / Sarà che questa vita / Non la prendo mai sul serio / E che magari un giorno me ne pento / Ma ora no / E anche se lentamente cado giù / Da un grattacielo / Durante il volo / Piano dopo piano / Mi ripeto / Fino a qui tutto bene / E quante notti / Sono stata sveglia / A disegnare sul soffitto / Anche solo una stella / A sentirmi / Come Sally / Senza avere più voglia / Di fare la guerra / E poi cadere cadere / Cadere cadere / Cadere giù / Sarà che questa vita / Non la prendo mai sul serio / E che magari un giorno me ne pento / Ma ora no / E anche se lentamente cado giù / Da un grattacielo / Durante il volo / Piano dopo piano / Mi ripeto / Fino a qui tutto bene /