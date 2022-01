Sanremo, focus su sostenibilità con il salotto di 'The Map Report'

Focus sulla sostenibilità in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo. 'The Map Report', infatti, non poteva mancare all'appuntamento, offrendo un contributo da quest’anno sulla sostenibilità, facendo propri i dibattiti da salotto ideati dal suo direttore editoriale Massimo Lucidi. Un vero e proprio salotto televisivo curato, la 'Club House di Casa Sanremo', con i temi cari al giornale nato da un progetto Unesco che Media Trade Company realizza in modalità crossmediale: 'The Map Report' è bimensile cartaceo, quotidiano on line, televisione digitale con un proprio canale SKY 513 e come testata giornalistica produce tanta informazione legata alle istituzioni internazionali prime fra tutte Banca Mondiale e Nazioni Unite usando social e tenendosi pronta a produzioni e coproduzioni per il mainstream.

Il Salotto ideato e condotto da Massimo Lucidi, direttore editoriale di 'The Map Report', sviluppa 3 tavole rotonde sul palco televisivo della Club House di Casa Sanremo sul futuro tra innovazione, sostenibilità e cambiamento. Si parte lunedì 31 con la partecipazione di Giuseppe Ambrosio Chairman Ambrosio Audit UK Monaco Italia, Davide Devenuto Presidente di LAB00 e Armando Lanza dell’omonima Galleria d’arte di Pietrasanta. Martedì, primo febbraio, sempre alle 19, l'appuntamento è con: Adriano Ieva Responsabile Sales Europeo di Royal Bank of Scotland - NatWest Markets, Livio Livi direttore Risorse Umane, Sostenibilità e Relazioni Esterne Q8, Giuseppe Ambrosio Chairman Ambrosio Audit UK Monaco Italia e Andrea Esquilini ceo di Mybestinvest.

In particolare, Livio Livi di Q8 assicura una visione di scenario in ambito di sostenibilità grazie alla sua esperienza e posizione di responsabilità di una grande realtà di investimento estero in Italia, come la Q8, di cui siede nel Consiglio di amministrazione. Ultimo dibattito, mercoledì 2 febbraio, con la partecipazione in studio del giovane imprenditore Maverick Lo Bianco, che si sta distinguendo a Londra per l'impegno nella promozione del made in Italy e dell’italian life style da Londra, insieme a Salvio Passariello lo chef dell’Agristor Le Due Torri a Presenzano nell’alto casertano che sta facendo conoscere la cultura alimentare del proprio territorio con il Laboratorio delle Eccellenze e il progetto di retail 'Chiancheria' che si sta diffondendo tra Roma e Napoli.