Sanremo, Rotondi (FdI): "Gesto di Fedez verso Bignami violento e fascista"

Il gesto di Fedez che strappa a sorpresa la fotografia del viceministro dei Trasporti Galeazzo Bignami al Festival di Sanremo "penso che sia stato un atto di una violenza inaudita. Io non vengo dalla storia politica di Bignami, noi democristiani non facevamo foto nemmeno tra noi, ma in questo caso non c’entra l’ideologia". Così all'Adnkronos Gianfranco Rotondi, deputato FdI, che interpreta: "il fatto che un comunicatore usa il suo enorme potere mediatico per un gesto violento e simbolico, strappare l’immagine di una persona, significa dire che quella persona non deve esistere, va distrutta. Questo gesto è violento e, se il termine non fosse abbastanza abusato, direi francamente fascista".